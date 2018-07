Psg, visite mediche e firma per Buffon

La "sua" Juventus sta chiudendo per Cristiano Ronaldo, negli stessi giorni Gianluigi Buffon ha cominciato ufficialmente la sua nuova avventura al Paris Saint Germain. Il portiere ha fatto le visite mediche in mattinata - passate senza problemi - per poi recarsi nella sede del club parigini per firmare il contratto di un anno con opzione sul secondo.



A questo punto mancano solo annuncio ufficiale e presentazione. Se nel primo caso c'è ancora attesa, per la seconda c'è già una data: lunedì 9 luglio, dodicesimo anniversario del Mondiale vinto con l'Italia proprio contro la Francia, dopo mezzogiorno e sarà uno show visto che la Tour Eiffel si illuminerà con i colori del Psg come avvenne per Neymar.



Un tributo che dimostra l'importanza che il club dà a un monumento del calcio, 40 anni compiuti a gennaio, che ha scelto di non ritirarsi e provare ad agguantare la Champions League con un'altra squadra e provare l'ebbrezza di vincere un Ligue 1.