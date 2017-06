Psg, Verratti: "Vorrei tornare in Italia in futuro"

Marco Verratti è il sogno di tante squadre: Barcellona, Juventus, Inter... Ma cosa ne pensa il diretto interessato? "Non so quando ma un giorno mi piacerebbe tornare in Italia, sicuramente mi vedo in squadre di prima fascia: che sia in serie A o nella Liga" dichiara il centrocampista a Tuttosport. Ma l'azzurro sa che Al-Khelaifi lo ha blindato a Parigi: "Ora gioco al Paris Saint Germain e sono felice nel ruolo che ricopro nella mia squadra".



Verratti ha parlato anche di Champions e di Juve: "I bianconeri sono gli unici a poter dare fastidio al Real Madrid, per organizzazione di squadra sono tra i migliori. Poi hanno giocatori come Dybala e Higuain che ti risolvono la partita con una giocata. Mi piace molto come giocano e il 4-2-3-1 su cui insiste Allegri: ma sono un giocatore del Psg, parlo da spettatore, non fatemi dire di più".