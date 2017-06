Psg, Verratti: "Qui mi sento come in famiglia"

Marco Verratti è da tempo al centro di voci di mercato che lo accostano a importanti club europei, per ultimo il Chelsea di Antonio Conte. "Sono lusingato di tutto questo interesse perché significa che qualcosa di buono finora l'ho fatto - ha commentato il 24enne centrocampista dal ritiro di Coverciano - però io penso a vincere il più possibile con il Psg, andare avanti il più possibile in Champions. Lì c'è un progetto, di cui mi sento parte, mi sento come in famiglia e anche per questo non ho voglia di lasciare. Vero che il mio club è al momento inferiore a Barcellona, Real, Bayern nella corsa-Champions - ha sottolineato il centrocampista - ma resta pur sempre uno dei 4-5 club europei più importanti ed economicamente forti. E esserne magari un giorno capitano non sarebbe una brutta cosa".



In merito alla sua valutazione di mercato Verratti spiega: "Dicono che valgo 100 milioni di euro? Credo che nessun giocatore dovrebbe valere tanto, è una cifra spropositata per tutti, figurarsi per me che sono partito dal nulla. Penso che sia brutto anche sapere che giochi in una squadra che ha versato 100 e passa milioni per te, penso a Pogba che con quella quotazione deve sempre dimostrare di risolvere le gare da solo. Non è una cosa normale, e io non mi sento di valere certe cifre".