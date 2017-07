Psg, Verratti non si presenta al raduno

Marco Verratti non si è presentato al raduno del Paris Saint Germain. Ufficialmente è un non-problema, visto che il rientro dell'azzurro era previsto solo venerdì dopo gli impegni con la Nazionale (stesso discorso per Thiago Silva, Cavani, Matuidi e Krychowiak) ma la notizia scuote comunque l'ambiente parigino per due motivi.



Il primo è che Verratti si sta allenando da solo con un preparatore, di fatto le sue vacanze sono finite, e quindi ci si sarebbe potuto aspettare un rientro al lavoro atletico direttamente in squadra. Il secondo è il contrasto con le voci degli ultimi giorni provenienti da ambienti spagnoli: per ammorbidire il Psg in vista di una cessione, l'ex Pescara si sarebbe voluto presentare in anticipo in modo da non andare muro contro muro con la società.



Non è un mistero che il regista voglia lasciare la Francia per andare al Barcellona. Il Psg non ci sente ("Neanche per 100 milioni di euro" ha detto il presidente Al-Khelaifi) ma il piano di Verratti è chiaro: siamo solo a inizio luglio, l'estate è ancora lunga.