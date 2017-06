Psg, Verratti insegna ai compagni come si fa la pizza

Pizza avec les gars // Pizza backen mit den Jungs // Making pizza with the boys @blaisematuidiofficiel @marco_verratti92 @thomas12meunier #psg #paname #icicestparis #jdx Un post condiviso da Julian Draxler (@draxlerofficial) in data: 2 Mar 2017 alle ore 07:58 PST

Quale modo migliore per festeggiare una vittoria di una bella pizza in compagnia? Marco Verratti, oltre a guidare il centrocampo del Psg, insegna anche ai compagni i segreti della specialità culinaria italiana per eccellenza. Dopo il successo negli ottavi di Coppa di Francia in casa del Niort (ai quarti la squadra di Emery incontrerà l'Avranches), il centrocampista azzurro ha indossato i panni del piazzaiolo per Blaise Matuidi, Thomas Meunier e Julian Draxler, che ha documentato tutto sul proprio account Instagram.