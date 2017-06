Psg, Verratti chiederà la cessione: c'è il Barcellona

Trova conferma l'indiscrezione lanciata da Sport qualche giorno fa: Marco Verratti chiederà la cessione al Paris Saint Germain. Già lunedì Donato Di Campli incontrerà a Milano il ds dei francesi, Antero Henrique (che poi si potrebbe vedere anche con l'Inter per Perisic): l'agente del centrocampista italiano porterà sul tavolo l'offerta da 100 milioni di euro del Barcellona. Anche l'Equipe ha confermato la volontà del giocatore di partire anche se il presidente Al-Khelaifi farà di tutto per opporsi alla cessione.



Da tempo i blaugrana - anche su suggerimento di Iniesta - hanno individuato in Verratti l'uomo giusto per coprire il grosso buco lasciato dalla partenza di Xavi, l'azzurro può quindi diventare il nuovo regista del Barça. Juventus e Inter, che pure avevano preso contatti, sono ormai defilate per motivazioni economiche ma anche perché ora hanno altre prorità.



Solo venerdì Di Campli aveva parlato così della situazione del suo assistito: "La volontà del Psg è di far rimanere Verratti a tutti i costi". Da non scordare, però, che l'anno scorso il Barça aveva provato a strappare Thiago Silva ai parigini, senza riuscirci.