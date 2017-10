Psg, tutti i privilegi di Neymar

La stampa parigina continua ad indagare sul rapporto tra Paris Saint Germain e Neymar, nelle ultime ore sono emersi diversi privilegi concessi dal club al brasiliano e che i compagni non vedono di buon occhio. Secondo Le Parisien, O' Ney avrebbe libertà di movimento in campo: sarebbe l'unico giocatore a cui è consentito non ripiegare, coprire e rincorrere gli avversari. Inoltre, durante gli allenamenti sono vietati tackle duri sulle caviglie del numero 10 per evitare infortuni.



Un altro privilegio riguarda la presenza di due fisioterapisti privati che curano i muscoli del brasiliano. Un caso simile era accaduto con Zlatan Ibrahimovic ma in quel caso il fisioterapista era unico e seguiva anche altri giocatori, in questo caso le due figure mediche sono un'esclusiva di Neymar. Se a tutto questo aggiungiamo la querelle con Cavani sui rigori, si capisce come per Emery gli equilibri di spogliatoio siano delicati da trovare.