Psg, Tuchel in pole position per la panchina

Psg vicino alla svolta. Secondo quanto riporta l'Equipe il club francese avrebbe deciso a chi affidare la panchina al termine della stagione, quando non verrà rinnovato il contratto a Unay Emery. (decisiva l'eliminazione in Champions League). Il prescelto sarebbe Thomas Tuchel, ex tecnico del Borussia Dortmund che nelle scorse settimane era stato corteggiato (inultimente) da Bayern Monaco e Arsenal.



Di Tuchel la proprietà qatariota apprezzerebbe in particolar modo la personalità forte e decisa, necessaria (anzi indispensabile) per tenere a bada uno spogliatoio difficile da gestire e diviso in numerose fazioni. A spingere per questa soluzione sarebbe Pini Zahavi, potente agente e consulente della società parigina, già fondamentale nell'acquisto di Neymar lo scorso anno.



Oltre all'ex guida dei gialloneri, il Psg aveva pensato anche a Joachim Loew ma le quotazioni dell'attuale ct della Germania sarebbero in netto calo. Al pari di quelle di Antonio Conte, da più parti ritenuto il favorito per il dopo Emery: l'allenatore del Chelsea potrebbe forse decidere di tornare in Nazionale.