Psg, tra silenzi e rumors la 'bomba' Neymar prende sempre più corpo

E' partito con il Barcellona destinazione New Jersey, punto di partenza della tournée americana dei blaugrana. Silenzio assoluto dunque in queste ore del diretto interessato, tradotto di Neymar, al centro di quello che potrebbe trasformarsi nel trasferimento shock dell'estate: Neymar al Psg.

Un silenzio però che fa molto rumore, come quello della notte scorsa al rientro dal giorno di libertà concesso dal club e trascorso in barca tra Formentera e Ibiza. Domande a raffica sul suo possibile futuro al Psg, ma nessuna risposta. Silenzio assoluto. Come nessuna parola esce dalla bocca del padre di Neymar, agente del calciatore.

Un silenzio che ha infastidito il Barcellona. Tanto da chiedere al brasiliano di uscire allo scoperto attraverso i social, smontare il gran polverone, e tranquillizzare i tifosi del Barça.

Ma dietro al mutismo dei protagonisti non mancano i rumors. Henrique, nuovo ds del Psg, e il numero Al Khelaifi sono rientrati a Parigi, mentre fonti vicinissime al padre agente di Neymar riferiscono che fosse in possesso di un biglietto per volare in giornata nella capitale francese. Biglietto non utilizzato, ma non è escluso che il viaggio possa essere rimandato ai prossimi giorni.

Dal rumor catalano a quelli brasiliani, che addirittura svelano alcuni dettagli del contratto che il Psg sarebbe pronto a presentare a Neymar: rapporto di 5 anni, ingaggio, bonus compresi, che ne farà il calciatore più pagato al mondo, e uomo immagine del Psg, ma anche, visto lo sponsor del club parigino, dei Mondiali in Qatar del 2022.

In attesa delle parole del diretto interessato, il tormentone Neymar continua e se diventa realtà può davvero cambiare la geografia del calcio. Cosa farà il Barcellona se avrà in mano i 222 milioni della clausula del brasiliano? Con ogni probabilità busserà alla porta della Juve per Dybala...