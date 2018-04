Psg, tra 10 giorni la data del rientro di Neymar

Un mese e mezzo dopo l'infortunio al piede destro e la conseguente operazione, Neymar può tirare un sospiro di sollievo: il finale di stagione, e quindi il Mondiale 2018, sono salvi.



Il Paris Saint Germain ha infatti comunicato ufficialmente le condizioni del brasiliano: "La valutazione medica del dott. Rodrigo Lasmar conferma l'eccellente evoluzione dell'infortunio di Neymar ed autorizza la riabilitazione specifica della caviglia destra e la possibilità di fare peso sul piede".



Il Psg va anche oltre fornendo prime indicazioni temporali sul suo recupero: "Nei prossimi 10 giorni potremo fissare una data per il ritorno del giocatore agli allenamenti". Ricapitolando: ora Neymar inizierà a caricare il peso sul piede operato, se tutto andrà bene potrà tornare ad allenarsi in gruppo, preludio al rientro in campo.



Unai Emery potrà quindi schierarlo in campo prima della fine della Ligue 1, fissata il 19 maggio, giusto per festeggiare il titolo nazionale mentre il ct brasiliano Tite riavrà la sua stella in tempo per fare un grande torneo in Russia.