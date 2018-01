Psg, Thiago Silva: "Pastore ha chiesto di essere ceduto"

Prigione dorata. È il rischio che corrono molti giocatori che accettano di trasferirsi nei grandi club, trovano poco spazio e poi vorrebbero andar via: a quel punto, però, l'alto costo del cartellino (e spesso dell'ingaggio) li blocca dove sono. Javier Pastore è uno di loro, a quanto pare: ha ritardato di cinque giorni il rientro dalle vacanze e non è stato convocato dal Psg per la sfida di Coupe de la Ligue contro l'Amiens. Ma Thiago Silva ha ammesso che c'è altro dietro la sua esclusione.



"La differenza tra Cavani (anche lui punito per il ritardo, n.d.r.) e Pastore è che Javier ha chiesto al club di essere ceduto - ha rivelato l'ex milanista -, ma non ha trovato l'accordo. Ora è importante restare concentrati perché è la cosa più importante per la squadra". L'Inter è spettatrice interessata della situazione, anche se difficilmente potrà permettersi in questa sessione di mercato un giocatore dal costo elevato come Pastore.