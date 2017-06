Psg: Serge Aurier condannato a due mesi di carcere per oltraggio

Altra bufera su Serge Aurier, 23enne terzino ivoriano del Psg. Dopo gli insulti a Blanc ("È una checca, se la fa con Ibrahimovic") e Sirigu ("È un incapace") resi noti via Periscope dello scorso febbraio che gli erano costati una sospensione da parte del club francese, questa volta il numero 23 del Psg ha guai addirittura con la lagge.

Aurier è infatti stato condannato a due mesi di carcere e al pagamento di 600 euro a titolo di risarcimento per danni morali e fisici e ad altri 1.500 euro di spese processuali dopo che lo scorso 30 maggio, poco prima delle sei del mattino, era stato arrestato negli Champs-Elysées, all'uscita di una discoteca.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il giocatore del Psg, assieme ad un gruppo di persone, aveva insultato una pattuglia della Bac, la polizia speciale per le banlieue, ed era rimasto in stato di fermo per 24 ore con l'accusa di oltraggio e violenza lieve. Aurier, di contro, aveva sostenuto di essere stato picchiato.