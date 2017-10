Psg, sequestrata villa in Italia: "Era il mezzo corruttivo di Al Khelaifi"

"Villa bianca", una residenza di lusso turistica a Porto Cervo, in Costa Smeralda, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta che vede coinvolti Jerome Valcke, ex segretario generale della Fifa, e il patron del Paris Saint-Germain e della catena di emittenti sportive BeIn Media, Nasser Al-Khelaifi, quest'ultimo indagato per corruzione dalle autorità svizzere nel quadro delle trattative per i diritti televisivi relativi ai campionati mondiali per gli anni 2026-2030.



'immobile sigillato dagli uomini del comando provinciale della Gdf di Sassari ha un valore complessivo di circa sette milioni di euro e appartiene a una società attiva su scala internazionale, ma è nella disponibilità di Valcke. Il provvedimento, disposto dalla Corte di Appello di Cagliari, giunge al termine delle indagini condotte dalla polizia svizzera, avviate nel marzo 2017, e a seguito di specifica rogatoria internazionale.



La villa oggetto di provvedimento costituisce, secondo gli inquirenti, il "mezzo corruttivo utilizzato da Nasser Al-Khelaifi nei confronti dello stesso Valcke per acquisire i diritti televisivi relativi ai campionati mondiali Fifa per gli anni 2026-2030".