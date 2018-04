Psg, record Dani Alves: 37 titoli vinti in carriera

La notizia è che Dani Alves avesse ancora voglia di festeggiare: con la conquista della Coupe de la Ligue, il brasiliano infatti è arrivato a quota 37 titoli vinti in carriera. Dopo il 3-0 al Monaco, secondo trofeo in maglia parigia (con la Ligue 1 dietro l'angolo), l'ex Juventus ha staccato ulteriormente Ryan Giggs, Andres Iniesta e Oleksandr Shovkovskiy fermi a 34 nella classifica dei giocatori più vincenti di sempre. A ruota seguono Maxwell a 33, Kenny Dalglish a 32, Messi e Piqué a 30 mentre, per esempio, uno come Cristiano Ronaldo è "solo" a quota 24.



Ecco la conta dei titoli vinti da Dani Alves: una Copa do Nordeste con il Bahia; tra Siviglia e Barcellona: cinque coppe del Re, cinque supercoppe spagnole, cinque supercoppe Uefa, due coppe Uefa, tre Champions League, sei Liga, tre Mondiali per Club; con la Juventus: una serie A e una coppa Italia; con il Psg: una supercoppa francese e una Coupe de la Ligue; con il Brasile: una Coppa America, due Conferederations Cup e un Mondiale giovanile.

IL POST DI NEYMAR