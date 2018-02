Psg, Rabiot: "Facile fare 8 gol a loro". E il Digione replica con ironia...

Adrien Rabiot, comprensibilmente deluso per il risultato contro il Real Madrid, ha tirato in ballo nel post partita del Bernabeu un club di Ligue 1. "Il problema è che facile fare 8 gol al Digione, o 4 in campionato. È in queste partite che dobbiamo essere decisivi", le parole del centrocampista che aveva illuso Emery con il gol del momentaneo vantaggio del Psg.



A stretto giro di posta è arrivata la replica del Digione (effettivamente battuto 8-0 los corso 17 gennaio), che ha usato l'arma dell'ironia e non quella della polemica. "Abbiamo fatto di tutto per dare fiducia al Psg prima della gara col Real Madrid... e guardate come ci ringraziano! Beh, se non altro si è parlato di noi in una serata di Champions League!" si legge nel tweet della società del presidente Delcourt.

On a tout fait pour mettre le @PSG_inside en confiance avant le @realmadrid.... Et voilà comment ils nous remercient !



Bon du coup on a quand même parlé du #DFCO en soirée @ChampionsLeague ! pic.twitter.com/UgG5Oz81Z2 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 14 febbraio 2018