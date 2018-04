Psg, Pastore: "Il mio ciclo qui sta finendo". Ma poi fa marcia indietro

Non solo Emery, a fine stagione anche Javier Pastore potrebbe salutare il Paris Saint Germain nonostante il contratto in scadenza nel 2019. Il fantasista argentino è abbastanza netto ai microfoni di Radio Onda Cero: "Mi sto rendendo conto che la mia esperienza a Parigi sta giungendo alla conclusione. Per il futuro vedremo: mi resta un anno di contratto, non ho ancora le idee chiare. Non so come andrà a finire, resterò comunque concentrato per il resto della stagione per finire bene l'annata e vincere tutti i trofei possibili".



Pastore non esclude un futuro in Liga: "Sicuramente è un'opzione, per la lingua e per il gioco". A gennaio invece il 28enne è stato inseguito a lungo dall'Inter ma poi il trasferimento non si è concretizzato. Così come nel 2011: "Leonardo mi voleva in nerazzurro. Abbiamo parlato dopo la finale di Coppa Italia, in seguito è diventato dirigente del Psg e mi ha portato in Francia".



L'ex giocatore del Palermo infine dice la sua sulla situazione relativa a Neymar, accostato ormai da tempo al Real Madrid: "Non credo che se ne è andrà, è stato creato un gioco mediatico ma non è questo il suo reale desiderio".

LA PRECISAZIONE SU TWITTER

Pastore ha fatto in seguito marcia indietro su twitter spiegando che c'è stato un errore nella traduzione (dell'audio) e che quindi non era quello il suo reale pensiero. "Un abbraccio a tutti quelli che vivono di cose negative" ha concluso l'argentino.