Psg, Pastore ai saluti: "Difficile decidere di partire..."

Il Parco dei Principi lo ha acclamato a gran voce: i tifosi del Psg hanno preso posizione su Javier Pastore e nell'ultima partita dell'anno, vinta 3-1 sul Caen, hanno chiesto all'argentino di restare. Il trequartista ha risposto con un'altra grande prestazione, come ha abituato di recente. Già, perché dopo parecchie difficoltà a inizio stagione (e tante panchine), l'ex giocatore del Palermo si è preso il suo spazio. Solo che adesso non sarà facile trattenerlo.



"Decidere di partire è difficile con questi tifosi che mi vogliono tanto bene", ha confessatoin esclusiva a Premium al termine della sfida. "Loro mi sono sempre stati molto vicini, sentire che vogliono che resti mi ha emozionato tanto, io li adoro"., dal canto suo, non intende rinunciarci a cuor leggero: "Nelle ultime gare sta lavorando molto per la squadra - ha spiegato a Premium -, la qualità e l'impegno sono indiscutibili, io sono felice come allenatore che stia attraversando un buon momento".Al Psg, però, Pastore è inevitabilmente in concorrenza con altre star e costretto a ritagliarsi spazio solo come mezzala, arretrando il raggio d'azione. All', che è in prima fila per il suo acquisto, tornerebbe al suo ruolo originario di trequartista. Ed è per questo, anche in ottica mondiale, che è tentato dalla possibilità di tornare in Italia.