Psg, non è ancora arrivato il transfer di Neymar

Nonostante i comunicati, la presentazione alla stampa e poi al Parco dei Principi, il Barcellona non sembra voler mollare la presa su Neymar. Il Paris Saint Germain - come riporta l'Equipe - è ancora in attesa del transfer dal club catalano, documento essenziale per far sì che il brasiliano possa debuttare in gare ufficiali con la nuova maglia.



Le ore e i giorni passano e in casa Psg la pazienza diminuisce, la convinzione è che non sia un intoppo burocratico ma una vera e propria ripicca dei blaugrana. Se il transfer non arrivasse entro sabato, Neymar (dopo aver visto l'Amiens dalla tribuna) sarà costretto a saltare pure la trasferta di Guingamp per aspettare il 20 agosto la sfida contro il Tolosa.



Gli spagnoli hanno 15 giorni di tempo dalla richiesta, partita giovedì 3, per autorizzare il trasferimento. Se la resistenza dei catalani andasse oltre il 18 agosto, il Psg potrebbe rivolgersi alla Fifa chiedendo un transfer provvisorio.



Neymar, intanto, si è preso una piccola vacanza. Assieme ai 'toiss', un gruppo d'inseparabili amici d'infanzia con cui spesso si fa vedere, è andato in Costa Azzurra e dopo aver noleggiato uno yacht, il 'Ginevra', il brasiliano si è diretto a St. Tropez dove si sta divertendo assieme a una decina di amici.