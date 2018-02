Psg, Neymar vuole 30 milioni dal Barcellona

Sei mesi dopo l'addio, procede la causa legale di Neymar al Barcellona. I fatti risalgono a luglio 2016 quando i blaugrana avevano rinnovato il contratto al brasiliano depositando presso un notaio il premio alla firma di 26 milioni di euro: una somma poi ritirata quando O'Ney è passato al Paris Saint Germain. L'attaccante quindi ora chiede il pagamento di 30 milioni corrispondenti agli originali 26 più gli interessi, come riportato da El Mundo.



Ma il Barcellona non sta con le mani in mano a sua volta chiedendo a Neymar di restituire il compenso guadagnato dal momento della firma del rinnovo all'ultimo giorno di stipendio in blaugrana oltre a una multa di nove milioni per danni: una cifra stimata in circa 75 milioni di euro. La battaglia continua.