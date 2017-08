Psg, Neymar: "Una scelta di cuore, qui sono felice"

L'avventura di Neymar al Paris Saint Germain è iniziata: il brasiliano è partito alle 9 da Barcellona e poi ha preso un volo privato che lo ha portato a Parigi intorno alle 11:30. Poi la conferenza stampa di presentazione, al fianco del presidente Al-Khelaifi, dove O' Ney ha descritto le sue emozioni: "La decisione più difficile della mia vita ma sono contento di averla fatta, una scelta di cuore e non di soldi: non li ho mai messi al primo posto e chi dice il contrario non mi conosce. É una questione di ambizioni, voglio vincere il più possibile e conquistare la Champions League. La questione è semplice, volevo una nuova sfida e qui al Psg sono passati tanti brasiliani di successo".



Il brasiliano ha assicurato di essere pronto a giocare sin da subito: "Sono qui per questo, mi sento bene. Parlerò con Emery ma vorrei debuttare già domani". Ovviamente è stato affrontato il discorso Barcellona: "Non penso di essere un traditore, per loro ho solo rispetto e non sono andato via per protagonismo, Ho vissuto quattro anni magnfici e stavo molto bene lì ma il calcio si muove molto veloce. La foto di Piqué? Gli avevo chiesto di non postarla, non avevo ancora deciso ma è un amico e gli auguro ogni bene".



Il programma continuerà domani alle 15:30 con la passerella davanti al pubblico prima del match con l'Amiens (diretta tv su Premium Sport HD alle 17.15) e molto probabilmente anche qualche minuto di partita con la nuova maglia numero 10: Neymar vuole giocare ma potrebbe dover rinviare il debutto per problemi burocratici di omologazione del nuovo contratto da parte della Ligue 1.

EFFETTO NEYMAR: CODE PER GUINGAMP-PSG DI SETTIMANA PROSSIMA