Psg, Neymar smette di seguire Cavani sui social: è già rottura?

Altissima tensione al Psg. Neymar ha smesso di seguire Cavani su Instagram e Twitter. Un gesto simbolico ma comunque di una certa rilevanza data la grande attenzione che l'ex attaccante del Barcellona riserva ai social network: lo scontro avuto con il compagno domenica sera ha lasciato strascichi pesanti.



Il caso del rigore tirato (e sbagliato) dalla punta uruguaiana nella vittoria per 2-0 sul Lione, penalty che avrebbe chiaramente voluto calciare Neymar, ha avuto infatti un seguito anche nello spogliatoio del Psg.



Secondo la ricostruzione fatta dall'Equipe, dopo la partita Cavani avrebbe detto a muso duro al brasiliano di non aver apprezzato il suo atteggiamento. Frase che Neymar avrebbe preso malissimo e che ha fatto scattare una lite, che non sarebbe sfociata in rissa solo per merito dell'intervento di capitan Thiago Silva, che ha evitato un confronto anche fisico tra i due giocatori.