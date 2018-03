Psg, Neymar si opera sabato: fuori tre mesi

La decisione è presa, Neymar sabato si opererà a Belo Horizonte per guarire al 100% dal problema rimediato nella partita di Ligue 1 contro il Marsiglia di domenica. Questo significa niente partita di ritorno contro il Real Madrid in Champions League, una grave perdita per il Paris Saint Germain e anche per Unai Emery, mentre il Brasile, in vista dei Mondiali, avranno il capitano tirato a lucido.



Il tecnico spagnolo, dopo la partita di coppa di Francia di ieri contro l'Olympique, ha parlato della situazione del brasiliano non nascondendo un certo fastidio: "Sembrava solo una distorsione, solo in seguito abbiamo rilevato un'infrazione al quinto metatarso. L'operazione è stata decisa dopo aver parlato con il Brasile". Poi la bordata: "Decisione difficile perché martedì per il dottore del club c'era ancora il 10% di possibilità che giocasse contro il Real Madrid, per esempio Guedes ha giocato con lo stesso tipo di infortunio prima di operarsi".



Parole che non faranno piacere a Neymar, anche in vista di un possibile trasferimento proprio al Real a fine stagione. Il presidente Al-Khelaifi sta cercando di convincere Emery che l'intervento fosse l'unica soluzione possibile in vista del futuro.

Le parole di Emery sono però in contrasto con la valutazione del medico della nazionale brasiliana secondo il quale Neymar "ha riportato una frattura al quinto metatarso, non è un'infrazione ma una frattura importante in un osso del piede (destro n.d.r.). L'operazione la faremo sabato mattina a Belo Horizonte, ma la fase di recupero comporta dai due mesi e mezzo ai tre". Per Rodrigo Lasmar l'infortunio sarebbe dunque più gravde del previsto e ci vorrà più tempo per recuperare: "Neymar è triste, ma capisce che non c'era alternativa. Farà di tutto per stare bene nel più breve tempo possibile e anche da parte nostra faremo il possibile".