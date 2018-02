Psg: Neymar si opera, infortunio anche per Mbappé

Il mistero Neymar ha una soluzione ed è quella che il Paris Saint Germain probabilmente non avrebbe voluto: il brasiliano, infatti, si opererà per rimediare all'infortunio (distorsione alla caviglia e la microfrattura del quinto metatarso del piede destro) rimediato nella partita di Ligue 1 contro il Marsiglia. Il comunicato ufficiale apparso sul sito ufficiale dei francesi chiarisce la situazione: "Dopo un consulto con i medici della nazionale brasiliana e il nostro staff sanitario si è presa la decisione di intervenire su Neymar: l'operazione avverrà in Brasile al termine della settimana per mano del dottor Lasmar coadiuvato dal professor Saillant".

Vengono quindi confermate le parole che Neymar senior aveva detto a Espn Brazil, smontando l'idea di Emery. Operazione chirurgica, stop di almeno due mesi e poi riabilitazione per essere pronto per il Mondiale, che è anche l'unico trofeo che manca nella bacheca di O'Ney dopo il grave infortunio subito nei quarti, quattro anni fa, contro la Colombia.

Il Paris St Germain quindi lo perderà fino a maggio, niente ritorno degli ottavi contro il Real Madrid. Nasser El Khelaifi, che aveva sborsato 222 milioni la scorsa estate per aumentare drasticamente le possibilità di vincere la Champions League, non la prenderà troppo bene...

TIMORE ANCHE PER MBAPPÈ

Non solo Neymar, anche Kylian Mbappé tiene in apprensione il Psg: il francese è uscito a inizio ripresa dei quarti di finale di coppa di Francia contro il Marsiglia. Per l'attaccante un problema alla caviglia, probabilmente occorso in occasione dell'1-0 di Di Maria al 45'.