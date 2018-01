Psg, Neymar salta Lione e posta: "Le voci non dicono chi sei"

Neymar salterà il big match di Ligue1 tra Lione e Psg in programma stasera al Parc Olympique. Il brasiliano non è stato infatti convocato da Unai Emery a causa di un problema alla coscia destra. Non potendo far parlare di sé in campo, O'Ney si è dedicato ai social e dopo le polemiche della settimana, con parte del tifo parigino che lo ha criticato per aver 'scippato' a Cavani il rigore che avrebbe reso il Matador il più prolifico goleador nella storia del club superando Ibrahimovic, ha lasciato un criptico messaggio, dal titolo "Una saggia felicità". Sul prorpio profilo Instagram il brasiliano ha scritto che "la tua età non definisce la tua maturità, i tuoi appunti non definiscono la tua intelligenza, le voci su di te non definiscono chi sei": un messaggio di difficile interpretazione che sta alimentando altre critiche e rumors sulla sua futura permanenza a Parigi.