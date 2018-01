Psg, Neymar pronto a ridursi l'ingaggio per il Real Madrid

No, questa volta le incomprensioni con Cavani e i tifosi, che pure hanno un peso, non c'entrano. Secondo quanto riporta l'Equipe l'insoddisfazione di Neymar per la sua avventura al Psg dipenderebbe anche dalle caratteristiche della Ligue 1. In particolare la punta ex Barcellona considererebbe il gioco del campionato francese troppo difensivo e dispendioso dal punto di vista fisico: da qui la confessione fatta ad alcuni amici sulla preferenza per la Liga, ritenuta più adatta alle proprie caratteristiche tecniche.



O'Ney non starebbe dunque nascondendo la sua delusione nel tentativo di spingere per una cessione e per il ritorno in Spagna: il Real Madrid, con in testa il presidente Florentino Perez, ha messo l'ex rivale blaugrana nel mirino anche perché Cristiano Ronaldo potrebbe fare le valigie a fine stagione.



Pur di abbracciare i blancos, Neymar sarebbe disposto ad abbassarsi l'ingaggio e ad andare contro i tifosi parigini (la strategia sarebbe già iniziata) perché sarebbe l'unico modo per convincere Al-Khelaifi a lasciarlo partire. Florentino Perez ha già pronto un tesoretto da 250 milioni di euro, incrementabile dopo l'eventuale partenza di CR7.