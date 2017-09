Psg, Neymar prende casa a Parigi: una villa da cinque piani

Dopo un mese in hotel, il Royal Monceau, Neymar ha scelto casa a Parigi. Come riferisce LCI, il brasiliano ha deciso di trasferirsi in una villa degli anni '50 da cinque piani, con una piscina coperta e sala da biliardo: 5.000 metri quadrati di terreno situati nel comune di Bougival ad ovest della capitale francese. Secondo i ben informati, i camion del trasloco sono già partiti da Barcellona mentre l'automobile personale di O' Ney è già arrivata a destinazione.



La casa è situata in un quartiere tranquillo, chiamato "La collina degli impressionisti", del comune francese di circa 9.000 abitanti. L'edificio, per un agente immobiliare contattato da LCI, vale circa 5 milioni di euro e ha un affitto stimabile tra i diecimila e i ventimila euro al mese. Uno scherzo, per chi come Neymar guadagna 30 milioni l'anno...