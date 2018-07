Psg, Neymar ordina: via Cavani, comprate Suarez

Con l'addio di Cristiano Ronaldo, Neymar credeva di avere la strada spianata per l'approdo al Real Madrid ma non aveva tenuto conto di due fattori. Innanzitutto i blancos sembrano preferire Kylian Mbappé come sostituto di CR7 e inoltre il negativo Mondiale 2018 in Russia con il Brasile non l'ha messo in una posizione di forza per convincere il Paris Saint Germain a lasciarlo partire dopo una sola stagione.



O' Ney sta quindi per prepararsi ad una seconda annata in Ligue 1 e, questa volta, vorrebbe farlo al meglio: infortuni a parte, per l'attaccante "meglio" significa con un partner offensivo con cui andare d'accordo dentro e fuori dal campo. Cosa che con Edinson Cavani non è successa dopo il famoso screzio per il calcio da rigore da tirare.



Secondo Sport, la richiesta dei Neymar ad Al-Khelaifi è semplice: vendere l'uruguaiano e comprare Luis Suarez, suo compagno ai tempi del Barcellona. Operazione difficilissima perché il Pistolero è legatissimo a Lionel Messi e lo stesso Barça non vuole privarsi del suo puntero. Ma, si sa, quando Neymar parla, la proprietà qatariota cerca sempre di accontentarlo...