Psg, Neymar non convocato per il Montpellier

Il Psg andrà a Montpellier per la settima giornata di Ligue 1 senza Neymar: il brasiliano non è nella lista dei convocati di Emery (assieme a Pastore e Di Maria), ufficialmente per un problema ad un alluce (che non ne pregiudicherà la presenza in Champions League mercoledì contro il Bayern Monaco) ma la notizia non può non far rumore dopo la lite con Cavani per il calcio di rigore "conteso" contro il Lione.



La pace tra i due sembrava sancita da una cena di squadra organizzata da Dani Alves, ora questa decisione che forse fa parte del dazio che O' Ney dovrà pagare nei confronti del gruppo per la sceneggiata in campo.

LA PROVA SU INSTAGRAM

Su Instagram, Neymar ha fatto gli auguri per il 33esimo compleanno di Thiago Silva: nell'immagine si vede l'alluce del piede destro fasciato, confermando di fatto l'infortunio.