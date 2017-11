Psg-Neymar, nessuna clausola nel contratto

Anche durante la pausa per le nazionali, non si placano i rumors e le polemiche intorno al Psg e in particolare a Neymar. Da quando in estate il brasiliano si è trasferito all'ombra della Tour Eiffel per 222 milioni di euro (operazione più costosa della storia del calcio), le voci non hanno mai smesso di inseguirsi: prima i dissidi all'interno dello spogliatoio per i trattamenti di favore riservati al brasiliano, poi lo scontro su rigori e punizioni con Cavani e poi ancora le diverse incomprensioni con il tecnico Emery, per la posizione in campo dell'ex Barcellona e per le troppe sedute video.

Da questa serie di problemi le prime, quasi incredibili, voci di un mal di pancia del brasiliano, che però nelle ultime settimane ha gettato molta benzina sul fuoco tornando più volte in Spagna per passare del tempo con gli ex compagni del Barcellona. E proprio dalla Spagna arriva l'ultima indiscrezione riguardante la stella verdeoro: secondo quanto rivelato da 'El Chiringuito', infatti, nel contratto di Neymar sarebbe presente una clausola rescissoria (e sarebbe una novità per la Ligue 1) che permetterebbe all’attaccante di lasciare il Psg già la prossima estate.

Ma l'agente di O' Ney, Wagner Ribeiro, contattato dal nostro Andersinho Marques ha smentito la possibilità: non esiste alcuna clausola nel contratto del brasiliano. Il Real Madrid, che sogna uno sgarbo ai rivali del Barça (come suggerito anche dalle parole di Sergio Ramos), se vorrà comprare Neymar dovrà quindi intavolare una trattativa direttamente con il Paris Saint Germain.