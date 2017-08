Psg, Neymar: "Mi sento a casa. Basta parlare del Barcellona"

Prima partita, primo gol: esordio migliore per Neymar non poteva esserci, anche perché il Paris Saint Germain è tornato dalla trasferta di Guingamp con un rotondo 3-0. Dopo la vittoria, O' Ney ha parlato così: "Mi sento come se fossi a casa, non solo perché ci sono tanti compagni brasiliani: mi trovo bene con tutti. Parigi è bella, è come fossi qui da sempre".



Bene anche l'intesa con Cavani (un gol e un assist a testa): "Le cose hanno funzionato bene con Edinson anche se è normale che abbiamo bisogno di lavorare ancora molto per affinare il dialogo".



Infine, gli chiedono del Barcellona: "Piqué ha detto che il 30 giugno al matrimonio di Messi stavo pensando alla proposta del Psg, è vero. Ma poi si è concretizzato tutto solo due giorni prima dell'ufficialità. Ma non parliamo più di questo, ora sono a Parigi per costruire un'altra grande storia".