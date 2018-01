Psg, Neymar: "Il rigore tolto a Cavani? Ha deciso Emery"

Psg-Digione, 21.a giornata di Ligue 1: i padroni di casa sono sul 7-0 e pronti a battere un calcio di rigore e Cavani si appresta a diventare il miglior marcatore di tutti i tempi del club. Non è l'uruguaiano, però, ad andare sul dischetto: è Neymar a prendere il pallone tra i fischi del Parco dei Principi e a segnare il definitivo 8-0.



Una scelta di cui il brasiliano ha parlato per la prima volta ad As: "Era impossibile non sapere del record di Cavani ma Emery ha scelto me come tiratore dei penalty. Tutti all’interno della squadra sanno cosa accade nello spogliatoio, l’allenatore decide e io mi sono preso questa responsabilità". Parole di stima per i calciatori di cui tutti dicono prenderà l'eredità: "Cristiano Ronaldo è lo specchio in cui mi guardo. Tutti sognano di essere come lui e Messi".



Neymar ha poi giurato fedeltà al Psg: "Sono molto sereno e felice di essere qui con i miei amici e i miei compagni di squadra. Sono venuto qui a Parigi per fare la storia, dare il mio meglio e segnare un sacco di gol".