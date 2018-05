Psg, Neymar: "Ho sempre desiderato lavorare con Guardiola"

Dal ritiro della nazionale brasiliana Neymar manda un messaggio diretto a Manchester. "Ho sempre desiderato lavorare con Guardiola, è un allenatore diverso. Sono arrivato al Barcellona un anno dopo la sua partenza (nel 2013) e mi piacerebbe essere allenato da lui" confessa l'attaccante del Psg a Espn Brazil.



Praticamente impossibile che la punta verdoro si trasferisca al City anche perché si sarebbe definitvamente convinta a restare in Francia dopo aver incontrato il nuovo tecnico Thomas Tuchel e dopo le resistenze del club di Al-Kheliafi a farlo partire accettando le avance del Real Madrid.



Tuttavia queste dichiarazioni potrebbero non piacere (oltre allo stesso Tuchel) anche ai tifosi del Psg con cui il 26enne non ha avuto un grande rapporto in questa prima difficile stagione sotto la Torre Eiffel.