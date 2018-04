Psg, Neymar è infortunato: ma al party balla il reggaeton...

Piccolo "caso" social scatenato da Neymar. Il brasiliano è fermo da un mese e sta facendo riabilitazione in Brasile per recuperare dall'infortunio al piede che lo ha costretto a chiudere anzitempo la stagione e dopo i primi giorni nella mega villa di Mangaritiba (qui le foto) si è trasferito a San Paolo.

Lì Neymar ha preso parte alla festa di compleanno della sorella Rafaella e poco prima di arrivare al mega party è stato ripreso mentre provava alcuni passi di reggaeton, con la gamba destra protetta da un tutore. Nel video Neymar sembra divertirsi molto, ma chissà cosa avranno pensato i medici del Psg, che ritenevano non necessario l'intervento alla caviglia destra e volevano tentare di avere O'Ney a disposizione per provare a ribaltare il 3-1 rimediato al Bernabeu in Champions League. L'ex Barcellona ha invece dato retta ai medici del Brasile e si è sottoposto all'operazione, che ha chiuso anzitempo la sua stagione ma che gli permetterà di essere presente al prossimo Mondiale in Russia. Non è la prima volta in questa stagione che un video girato sui social scatena una polemica: ricordate cosa era successo ad Alvaro Morata e alla sua Alice?