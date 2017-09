Psg, Neymar: "Certi dirigenti non dovrebbero stare al Barcellona"

Reduce dalla straordinaria doppietta contro il Tolosa, Neymar si è tolto qualche sassolino dalla scarpa ai microfoni di Cuatro: "Al Barcellona adesso ci sono dirigenti nel consiglio di amministrazione che non possono lavorare in un club così, il loro comportamento mi ha deluso".



Il brasiliano, che nel minuto di silenzio per le vittime dell'attacco terroristico non ha trattenuto le lacrime, ha spiegato: "In blaugrana ho vissuto quattro anni meravigliosi, ho ancora molti amici lì e spero che le cose migliorino per far tornare la squadra competitiva: ma alcuni dirigenti dovrebbero cambiare".