Psg, Neymar al presidente: "Meglio Luis Enrique di Conte"

Mentre in Brasile (e non solo) molti quotidiani continuano a dire che l'anno prossimo giocherà nel Real Madrid (e indicano anche i 5 motivi che lo spingono lontano da Parigi), nella sua mega villa da 28 milioni a Mangaritiba Neymar continua la riabilitazione in vista dei Mondiali in Russia (grande esclusiva di Mediaset) e programma il proprio futuro con la maglia del Paris Sait Germain.

Dopo il fallimento europeo con il Real Madrid il destino di Unay Emery sulla panchina dei futuri campioni di Francia è segnato e O'Ney avrebbe già scelto il nome del suo successore: "Presidente Luis Enrique è meglio di Conte, prenda lui". Sarebbe questo, in estrema sintesi, il concetto espresso dal campione brasiliano al patron dei parigini, Nasser Al-Khelaifi, che nei giorni scorsi è volato in Brasile per incontrare Neymar dopo l'intervento chirurgico al piede.

Secondo il Paris United, infatti, il massimo dirigente del club francese avrebbe chiesto alla stella brasiliana un parere sui due nomi più caldi per la sostituzione di Emery e Neymar avrebbe scartato il tecnico italiano spiegando che non ama il suo calcio e che in Europa non ha mai ottenuto risultati, mentre con lo spagnolo ha già lavorato e vinto con la maglia del Barcellona. Tra i due 'litiganti' potrebbe però godere Carlo Ancelotti: in Francia si parla molto di un suo possibile ritorno e sarebbe il candidato ideale per capitan Thiago Silva.