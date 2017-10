Psg, Neymar accusa: "Con noi le provano tutte"

Il primo 'classique' della sua carriera non è finito nel migliore dei modi per Neymar, che dopo aver segnato il gol del pareggio è stato espulso nel finale collezionando così il primo cartellino rosso da quando gioca in Ligue 1. Una partita difficile per la stella brasiliana, con tanti falli subiti e non solo: "I tifosi dell'OM mi hanno bersagliato con vari oggetti, mi hanno tirato addosso di tutto: avrei potuto organizzare un cena, c’erano baguette, succhi d’arancia, Coca Cola… - ha spiegato ai media francesi - Ho poi perso la calma ed è stato un errore".

L'OM ha giocato duro per fermare il Psg, ma non è stato il solo mezzo che ha usato: "L'erba era tagliata molto alta ed era asciutta - ha proseguito Neymar - Dobbiamo abituarci anche a questo, perché contro di noi gli avversari le pensano proprio tutte per metterci in difficoltà".

Il gol su punizione dell'ex nemico Cavani ha rimesso in piedi la gara con l'OM, il Psg comanda il campionato con 4 punti di vantaggio sul Monaco e allora per Neymar comunque i motivi per sorridere non mancano. Anche perché il gol segnato al Velodrome regala al brasiliano una sorta di nuovo record: è uno degli unici tre giocatori (Ronaldinho e Ibrahimovic gli altri due) che nel 21° secolo hanno fatto gol sia nel Clasico fra Real Madrid e Barcellona, sia nel Classique fra Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia.