Psg, momentaccio per Verratti: sorpreso a fumare, rischia una multa

In casa Psg non è certo un periodo facile per Marco Verratti. Dopo la lite con Emery per la sostituzione contro il Marsiglia e le voci di addio, il centrocampista azzurro è stato "beccato" mentre fumava una sigaretta. Tutta colpa di uno snap di Carol Cabrino, la moglie di Marquinhos, che per sbaglio l'ha immortalato mentre fumava e ha pubblicato il tutto sui social. "Storia", questo il gergo tecnico di Snapchat, eliminata poco dopo, ma ormai il dado era tratto... Ora Verratti rischia una multa.