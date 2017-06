Psg, Meunier: "Verratti clown, non sarà mai capitano"

Niente fascia di capitano per Marco Verratti, e la motivazione è singolare: "E' un clown". Thomas Meunier sembra attaccare il suo compagno di squadra al Paris Saint Germain ma con le parole rilasciate a Football Show, il difensore belga non vuole criticare l'azzurro, anzi: "E' sempre allegro, è il primo a ridere. Partecipa all'atmosfera positiva nel gruppo: se ha la possibilità di scherzare lo fa e può iniziare la mattina per finire la sera!".



Clown, ma in senso positivo. Tanto che Meunier decanta le qualità tecniche di Verratti: "In campo è elegante, vede la partita bene. Non possiamo farlo giocare interno di sinistra, non deve correre per difendere. Occorre che sia fresco e lucido nel cuore del centrocampo".