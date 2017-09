Psg, Meunier: "Chiamiamo Mbappé 'Donatello', assomiglia alla tartaruga ninja"

Kilian Mbappé sembra già a suo agio nel Psg. Il giovane attaccante, acquistato quest'estate dal Monaco (prestito con diritto di riscatto a 180 milioni di euro) ha realizzato due gol nelle due partite disputate con la squadra di Emery in Ligue 1 e Champions League, e a quanto pare l'intesa con i compagni anche fuori dal campo non manca.



"Nonostante sia arrivato da poco, tutti lo chiamamo Donatello per la sua somiglianza con le tartarughe ninja. Non credo che gli dispiaccia, noi lo troviamo divertente"ha rivelato a Le Parisien Thomas Meunier. In precedenza era stato un altro difensore, Kimpembe, a paragonare in un video su instagram la giovane punta con indosso le cuffie al celebre personaggio del cartone animato. Il diretto interessato sarà davvero contento del soprannome?