Psg, Meunier: "Cambieranno molte cose, anche l'allenatore"

"Aspetto perché molte cose, tra cui l'allenatore, cambieranno". Thomas Meunier non è certamente un tipo diplomatico e anche stavolta, forse, va al di là del proprio ruolo annunciando quello che in realtà già sapevano tutti. Unai Emery nella prossima stagione non sarà più il tecnico del Psg: salvato dopo la clamorosa disfatta di Barcellona nella scorsa Champions e il sorprendente secondo posto dietro il Monaco in campionato, lo spagnolo si avvia sì verso il trionfo in Ligue 1 e nelle coppe nazionali, ma è stato ancora una volta eliminato agli ottavi in Europa, perdendo sia all'andata che al ritorno (senza lottare) contro il Real Madrid. Così Al-Khelaifi, al di là delle dichiarazioni ufficiali di facciata ("Dobbiamo riflettere", disse dopo il k.o) è già a caccia dell'erede.



Simeone, Conte e Luis Enrique sono i nomi più gettonati per la sua sostituzione, ma almeno questo non rientra nell'annuncio di Meunier: "Non ho più 18 anni, ma 26 - ha spiegato parlando del proprio futuro dal ritiro della nazionale belga - Sono nel pieno della maturità e ho bisogno di affermarmi nel mio club, ho bisogno di mostrare ciò che so fare. Il club sa come la penso". Tra l'altro in quel "cambieranno molte cose" nasce il sospetto: si riferiva anche a Neymar?