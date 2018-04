Psg, Mbappé è quasi un affare

La precisazione in testa: alzare la Coupe de la Ligue, la quinta consecutiva, dà comunque peso alla bacheca, ma è diventata abitudine talmente esasperata che pure farne 3 al Monaco - mica i primi improvvisati passati in zona - finisce per essere quasi normalità. E allora il Psg che si conferma dominatore cannibale in Patria s'interroga. Ancora e ancora: perché al netto della sfortuna che ogni anno offre accoppiamenti Champions che nemmeno la luna nera, c'è qualcosa che va oltre il sortilegio. E troppo oltre una squadra che non può valere tanto meno di quanto, e tanto, costa alla ricchissima proprietà qatariota.

In attesa di capirlo, con Emery già ampiamente sospettato e con la valigia in mano, meglio prendere il buono. Anzi l'ottimo. Perché i famosi 180 milioni impegnati per Kylian Mbappé, anni 19, rischiano di diventare quasi acquisto a prezzo consono. Rivedere per credere la finale col Monaco e il totale di stagione. Gol 19, assist 14 senza contare i rigori procurati.

Il francesino, già titolarissimo in Nazionale, è una condanna e i maliziosi, forse neanche sprovveduti, hanno subito fatto notare come l'assenza di Neymar, tutt'altro che infelice dalle sue parti, sembra quasi galvanizzare il Psg e il suo giovane talento. Irrefrenabile, pazzesco. Divino. Quando il campo è corto e soprattutto quando la prateria si allunga e il galoppo si fa corsa sfrenata.

Ne beneficia Mbappé. E pure Di Maria e Cavani, meno appesantiti dalla presenza del fuoriclasse brasiliano, che ha qualità da buttare ma anche egocentrismo che limita chi naviga in zona. I 3 gol al Monaco ne sono la dimostrazione anche se prima di avventurarsi in processi al fenomeno, meglio andarci con i piedi di piombo e tenersi i top al di qua delle Alpi. D'altronde ogni anno è la stessa storia. Padrone a casa sua, ma in Europa, il Psg, ha la palla al piede. Quella grossa. Chissà che un 19enne esplosivo nella corsa non possa dare il là alla nuova rivoluzione parigina...