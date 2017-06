Psg, Mancini: "Tutto può succedere"

Roberto Mancini e il Paris Saint Germain, un accostamento che dura da diverse stagioni ma che non si è ancora concretizzato. Il diretto interessato smentisce che la pista sia calda ma non chiude del tutto la porta: "Nessuno mi ha mai contattato ma nel calcio tutto può succedere - le parole a Telefoot - , è un mondo strano. Ora hanno un buon allenatore e giocano un bel calcio, vedremo in futuro: di sicuro Parigi è una città molto bella". Psg significa Ligue 1, scontato parlare anche di Balotelli: "Deve tornare ad essere il grande giocatore che era, deve capire in fretta che la vita corre veloce".



L'argomento Inter viene toccato solo indirettamente dall'ex tecnico nerazzurro: "Volevo portare Nasri e Cavani a Milano ma costavano troppo, Edinson lo volevo anche al City, è un grandissimo giocatore". E, a proposito di campioni, ecco quelli più forti allenati dal Mancio: "Direi Ibrahimovic, Yaya Touré e Aguero anche se sono stati tanti, è difficile scegliere".