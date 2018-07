Psg, lunedì presentazione-show per Buffon

La "sua" Juventus è pronta ad accogliere Cristiano Ronaldo, negli stessi giorni (se non nelle stesse ore) Gianluigi Buffon incomincerà la nuova avventura al Paris Saint Germain. Il portiere sarà infatti presentato lunedì 9 luglio, dodicesimo anniversario del Mondiale vinto con l'Italia proprio contro la Francia, dopo mezzogiorno e sarà una presentazione-show: la Tour Eiffel si illuminerà con i colori del Psg come avvenne per Neymar.



Un tributo che dimostra l'importanza che il club dà a un monumento del calcio, 40 anni compiuti a gennaio, che ha scelto di non ritirarsi e provare ad agguantare la Champions League con un'altra squadra e provare l'ebbrezza di vincere un Ligue 1. Per Buffon contratto annuale con opzione di rinnovo per la successiva.