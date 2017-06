Psg, lite Verratti-Emery: lo spogliatoio scricchiola

Il Paris Saint Germain (fermato sullo 0-0 dalla prima partita di Garcia sulla panchina del Marsiglia), che già deve rimontare il ritardo di sei punti in classifica dal Nizza di Balotelli, rischia di vivere pure una crisi nello spogliatoio. La miccia rischia di innescarla Marco Verratti che non ha reagito bene alla sostituzione nell'ultimo turno di Ligue 1: l'azzurro, sostituito da Matuidi (che già aveva litigato con la società che non lo aveva liberato per la Juventus) al 59', tornando in panchina si è visibilmente lamentato dal cambio. Dal labiale, ripreso dalle telecamere, sembra che Verratti dica: "Che cosa significa? Dice che gioco male?".



Anche Di Maria, sostituito al 75' da Jesé, non è sembrato l'immagine della gioia. Emery a fine match ha detto "Normale che chi esca dal campo non sia contento". Eppure lo stesso tecnico spagnolo, qualche giorno fa, aveva dichiarato: “I giocatori ti ascoltano quando guadagni il loro rispetto. E su questo rimane ancora molto da lavorare” tradendo una certa tensione.