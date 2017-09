Psg-Lione, "guerra fredda". E la federcalcio attacca Aulas

Psg-Lione sta diventando più di una partita di calcio: "Rappresentano due modelli contrapposti", assicura Noel Le Graet, il presidente della federcalcio francese. La sfida in programma domenica sera alle 21 sta catalizzando l'attenzione di tutto il paese e L'Equipe, principale quotidiano transalpino, è andato in edicola con la foto dei due presidenti affiancati e il titolo "Pas le bienvenu", cioè "Non siete i benvenuti". Il riferimento, evidentemente, è l'invito che Al Khelaifi non ha ancora fatto ad Aulas dopo le polemiche delle scorse settimane sulle spese del Psg e sull' "obbligo morale del Psg di aiutare gli altri club francesi" espresso dal numero uno del Lione.



Le Graet, presidente della federcalcio, non aiuta a gettare acqua sul fuoco, anzi. "Ammiro quello che ha fatto il Psg ma capisco il Lione. Non c'è nulla da rimproverare al Psg, ma capisco gli altri club: il primo posto così è già assegnato, non hanno acquistato Neymar e Mbappé per arrivare terzi. Aulas è un personaggio mediatico che vuole che il suo nome vada ogni giorno in prima pagina, altrimenti non è contento. Lo rispetto, ha vinto sette titoli, è un uomo onesto e sincero, ma su Twitter si trasforma in un bambino".