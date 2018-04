Psg, libro shock: "Spogliatoio impazzito, il fattore Sarkozy"

Paris United è un gruppo di tifosi del Paris Saint Germain nato spontaneamente per combattere quello che loro chiamano ostracismo dei media francesi contro il club. Col tempo hanno acquisito importanza, notorietà e credibilità fino a far nascere un account Twitter, un sito ufficiale e ora un libro, "PSG: rivelazioni di una rivoluzione", in uscita domani e che promette scintille.



Molte le anticipazioni trapelate, le polemiche sono già iniziate. Si parte dall'anarchia nello spogliatoio, con Unai Emery incredulo sin dal suo arrivo del clima nella squadra: "Il tecnico è stordito da un tale gestione di una società così potente economicamente: alcuni piccoli club della Liga fanno meglio". In spogliatoio arrivano ad esserci anche 30 persone estranee, tra chi si fa i selfie, chi porta parenti ingombranti, il medico Rolland che lascia fumare i giocatori e le lotte interne tra gli ex dirigenti Letang e Kluivert.



Si passa al giorno dei giorni, la remuntada subita in Champions League la scorsa stagione contro il Barcellona. "Due giorni dopo la sconfitta, Emery ha parlato con Kimpembé dicendogli che aveva sbagliato a non schierarlo al Camp Nou, era un suo rammarico". Il tecnico, venti minuti dopo l'inizio di quel match, voleva sostituire il disastroso Thiago Silva con Kimpembé, autore di una grande prestazione all'andata, ma Carcedo, il suo assistente, lo dissuase per evitare di perdere il controllo dello spogliatoio.



Incredibili anche i retroscena sull'acquisto di Neymar. "Possiamo dire che il brasiliano firmò già a giugno, ci sono documenti che lo provano con date e biglietti aerei del previsto sbarco del giocatore con l'entourage a Parigi. Sapeva già di andarsene, la resistenza del Barcellona a luglio era solo circo mediatico". Poi si va oltre: "L'ex presidente francese Sarkozy ha fatto pressioni sul Ministro dello Sport perché non facesse le pulci ai soldi provenienti dal Qatar per l'acquisto di Neymar e promuovesse la legge che prevede zero tasse sul 50% dello stipendio per i primi cinque anni".



Infine, da cinema anche l'acquisto di Kylian Mbappè visto che viene tirato in ballo, almeno indirettamente, il Chelsea. "Il Monaco non voleva vendere in alcun modo la sua stella ai rivali così l'intermediario Zahavi ha messo in moto Roman Abramovich che, visti i rapporti stretti sia con il Qatar che con il governo russo (e al contrario di quelli tra il Cremlino e il presidente monegasco Rybolovlev), ha promesso al suo omologo di intercedere con lo Stato russo. E alla fine Rybolovlev vende Mbappé al Psg".