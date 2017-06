Psg, Leonardo chiude: "Non tornerò, non cerco lavoro"

"Non tornerò al Psg. Ciò che ho fatto appartiene al passato. Non sono alla ricerca di un lavoro. Quando sono partito nel 2013, è stata una decisione forte da parte mia e sapevo che ci sarebbero state anche delle conseguenze" afferma Leonardo, ex direttore sportivo del Paris Saint-Germain dal 2011 al 2013, in un'intervista al quotidiano francese Le Parisien.

"E' come quando una coppia si separa. E' sempre difficile rivivere insieme sotto lo stesso tetto. E poi il club è cambiato, si è evoluto. Bisogna passare ad altro", dice ancora Leonardo, che racconta anche i cambiamenti avvenuti nella sua vita da quando ha lasciato Parigi: "Mi sono sposato. Poi ho vissuto momenti difficili con la malattia di mio figlio, subito dopo la sua nascita, e poi la malattia di mia madre. Anche la mia vita professionale è cambiata. Fino al 2013 ho sempre lavorato. Ora il ritmo è diverso e questo nuovo equilibrio mi sta bene. D'altronde non so nemmeno se un giorno riprenderò con il calcio"