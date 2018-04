Psg, la curva contro Neymar: "Esigiamo rispetto"

Mentre dal Brasile giunge notizia che Neymar è pronto a tornare in Francia dopo la riabilitazione per l'infortunio al piede destro, un comunicato del Collectif Ultras Paris (il nucleo ultrà dei parigini) arriva con ottimo tempismo criticando proprio il brasiliano.



"Dopo la non partita e la pietosa prestazione dei nostri contro il Real, le peripezie della gestione di un infortunio, al limite della decenza e lontano dalla nostra città, e i comportamenti irrispettosi che si moltiplicano nei confronti dei tifosi, che sia sul campo o sui social, noi esigiamo da parte dei nostri giocatori un po' di moderazione e soprattutto RISPETTO nei confronti dell'istituzione che rappresenta il Paris Saint-Germain! Noi siamo stati e continueremo ad essere i vostri primi sostenitori, ma non resteremo con le braccia incrociate se l'onore del nostro club continua ad essere calpestato! Risollevatevi, la pazienza del popolo rossoblù è al limite. Allez Paris!" si legge su Facebook e Twitter.



Neymar non viene mai menzionato ma è chiaramente il bersaglio delle parole della curva: "gestione indecente dell'infortunio", "comportamenti irrispettosi sui social" e il rispetto del club verso un giocatore che, non è un mistero, sta pensando seriamente di lasciare il Psg dopo una sola stagione.

Nous exigeons plus de RESPECT envers l’institution ! La patience du peuple Rouge et Bleu à ses limites ! Joueurs du Paris Saint-Germain, ressaisissez-vous !!! pic.twitter.com/POyXoGiyEM — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) 27 aprile 2018