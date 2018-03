Psg, intervento riuscito per Neymar: i tempi di recupero fra 6 settimane

Operazione perfettamente riuscita per Neymar. L'attaccante del Psg, infortunatosi nel corso del match con il Marsiglia, è stato operato in Brasile dal dottor Rodrigo Lasmar: come riferisce la società parigina è stata posta "una vite all'altezza della lesione del quinto metatarso del piede destro".



"La riabilitazione - prosegue il comunicato - inizierà subito dopo l'intervento sotto la supervisione del fisioterapista del club. In 6 settimane sarà presentata una relazione per determinare la data del possibile rientro in campo".



L'ex Barcellona sarà assente nel ritorno degli ottavi di finale contro il Real Madrid ma la sua stagione in Ligue 1 potrebbe essere già finita perché lo stesso dottor Lasmar los corso giovedì ha parlato di uno stop di almeno tre mesi.

@NeymarJr opéré avec succès. — PSG Officiel (@PSG_inside) 3 marzo 2018