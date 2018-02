Psg, infortunio alla caviglia per Neymar

Il momento chiave arriva al 77' di Paris Saint Germain-Marsiglia: Neymar fa tutto da solo, mette male la caviglia destra - probabilmente una distorsione - si accascia a terra, urla e si mette le mani al volto. Per il pubblico del Parco dei Principi, in festa per il 3-0 che mantiene i 14 punti di distacco sul Monaco, vedere il brasiliano uscire in barella è una vera e propria mazzata perché in casa parigina la partita della stagione è dietro l'angolo: 6 marzo contro il Real Madrid, ritorno degli ottavi Champions League.



Dopo la sconfitta per 3-1 al Bernabeu, una possibile rimonta senza O'Ney sarebbe molto meno facile ma le brutte sensazioni iniziali col passare delle ore sembrano lasciar spazio al cauto ottimismo. Lo stesso Emery, nel post-partita, ha dichiarato: "Sembra che Neymar abbia una distorsione alla caviglia. Devono essere fatti dei test ma siamo ottimisti: se dovessi dirlo ora, ci sarà contro il Real".



Parole necessarie a tenere alto il morale nell'ambiente ma supportate anche dai fatti: come riportato dalla nostra inviata Valentina Clemente, l'infortunio sembra meno grave del previsto. Per i primi pronostici servirà aspettare 48 ore, per vedere se e come la caviglia si sgonfierà, solo allora i medici potranno dare risposte più precise.

IL POST SU INSTAGRAM